'Het Laatste Kunstje' over Paul en Menno de Nooijer op televisie

VLISSINGEN - De documentaire 'Het Laatste Kunstje', over kunstenaars Paul en Menno de Nooijer uit 's-Heer Abtskerke, is op donderdag 18 mei te zien op televisie. Het programma Het Uur van de Wolf op NPO2 besteedt aandacht aan de film uit 2016 van regisseuse Jacomien Kodde.

Een doodskist timmeren voor je vader is geen alledaags klusje. Kunstenaar Menno de Nooijer (1967) doet het met liefde en precisie. Niet alleen omdat hij een hechte band heeft met zijn vader, kunstenaar Paul de Nooijer, maar ook omdat de doodskist een rekwisiet is in hun nieuwe videoperformance. Het wordt waarschijnlijk hun laatste gezamenlijke project, want Paul heeft een vergevorderde vorm van prostaatkanker.

In de intieme documentaire ‘Het laatste kunstje’ is goed te zien hoe sterk leven en werk van het gerenommeerde kunstenaarsduo met elkaar is vervlochten, want de families wonen en werken gezamenlijk op een paradijselijke Zeeuwse boerderij. Wat betekent het voor hen nu de idylle zo ruw wordt verstoord door het naderend einde van Paul?

MTV-clips

Paul de Nooijer (1943) pionierde in Nederland op het gebied van geënsceneerde fotografie. Sinds de jaren negentig werkt hij samen met zoon Menno en verwerven ze bekendheid met hun MTV-clips. In hun verhalende foto’s, films en projecties maken ze vaak gebruik van stop-motion technieken. “Alles voor de kunst” is hun motto, en ze dóen ook alles zelf – echtgenote/moeder Francoise en ook de hond moeten er aan geloven en figureren in de kunstwerken. In ‘Het laatste kunstje’ wordt met een aantal treffende scènes een kijkje in de keuken gegeven. Ook letterlijk, want als Francoise even niet hoeft te poseren staat ze met witgeschminkt gezicht in haar ochtendjas in de keuken, te pauzeren met een kopje koffie en een Chocoprince. Alles voor de kunst.

Regisseur Jacomien Kodde, tevens partner van Menno, durft heel dichtbij te komen en gaat geen vraag uit de weg. Ze filmde niet alleen de bijzondere samenwerking van vader en zoon, maar ook de kwetsbaarheid van hun warme, haast symbiotische relatie. Hoe zal het Paul vergaan als hij straks los staat van zijn vader?

Omdat er veel werk van de twee in de documentaire is ingebed, is de film ook een retrospectief van de carrières van het duo de Nooijer.

De film werd bekroond met een prijs van de vakjury tijdens de dag van de Zeeuwse film.