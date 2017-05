Herdenkingswedstrijd is een ode aan Steven (16)

Steven maakt ruim drie jaar geleden een einde aan zijn leven, op zestienjarige leeftijd. Hij leed aan een extreme vorm van tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). De aandoening begon met een ogenschijnlijk onschuldig virus in zijn oor, toen Steven twaalf was. Het werd zo erg, dat hij de laatste jaren van zijn leven aan huis gekluisterd was. Alle geluiden deden hem pijn. Uitzicht op verbetering was er niet, omdat voor zijn aandoening geen medicijn of behandeling bestaat.

Moeilijk

Hij was goed bevriend met Steven. ,,Hij was een gezellige teamgenoot. We waren even oud, we woonden in dezelfde straat, we zouden allebei naar de sportklas op het Ostrea Lyceum in Goes gaan, en we speelden in hetzelfde voetbalteam. Toen hij ziek werd, vond ik het moeilijk dat hij thuis zat, terwijl ik gewoon kon voetballen en plezier maken. Deze week doe ik havo-examen. Ik dacht pas nog: ‘dat had hij nu ook gedaan’.”