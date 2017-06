Hennepruimdag: politie vindt ruim 2.000 planten, houdt zes mensen aan

In alle vier de districten van de eenheid Zeeland-West-Brabant gingen agenten op pad met informatie over mogelijke hennepkwekerijen. In Zeeland werd in Nieuw Namen een kwekerij aangetroffen met 400 planten en in Oost-Souburg werd een kort geleden ontmantelde kwekerij gevonden. In de Markiezaten werden in Sint-Maartensdijk een kwekerij gevonden van 150 planten. De andere vondsten waren in Brabant.