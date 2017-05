Helft van de Zeeuwen is te zwaar

De cijfers zijn afkomstig uit de nieuwe Gezondheidsmonitor. Met dit grootschalige enquête-onderzoek wordt eens in de vier jaar gemeten hoe gezond Nederlanders zich voelen. De monitor wordt uitgevoerd door het CBS, het RIVM en de GGD.

Van alle Zeeuwen boven de 18 jaar zegt 51 procent een BMI (body mass index, ofwel verhouding lengte/gewicht) van boven de 25 te hebben. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde van bijna 49 procent.

Vooral onder 65-plussers is het aantal mensen met overgewicht hoog: bijna 60 procent in Zeeland. Dat is vergelijkbaar met het landelijke beeld.

Bij een BMI van 30 of hoger is er sprake van ernstig overgewicht (obesitas). In Zeeland valt 14 procent in die categorie, iets meer dan het landelijk gemiddelde.

Vergeleken met de vorige Gezondheidsmonitor, uit 2012, is het aantal mensen met (ernstig) overgewicht vooral toegenomen onder Zeeuwen van 65 jaar en ouder. Bij andere volwassenen lijkt het aantal te zware mensen zich te stabiliseren.

De afgelopen 25 jaar is het aantal mensen met overgewicht fors toegenomen. In 1990 was nu nog een op de drie volwassen Nederlanders te zwaar. Nu dus ongeveer de helft. Het percentage mensen met obesitas is meer dan verdubbeld.

Voor GGD Zeeland is dat reden om het onderwerp hoog op de agenda te houden. ,,We maken ons zeker zorgen over deze ontwikkeling", zegt een woordvoerster. ,,Overgewicht is iets wat wij als GGD niet alleen kunnen bestrijden. De hele omgeving moet daaraan meewerken. Daarom is vorig jaar gestart met de Vitale Revolutie."