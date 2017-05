Heleen Dupuis: 'Kom in verzet tegen tirannie'

VLISSINGEN - We moeten meer in verzet komen als onze vrijheid wordt bedreigd. Die boodschap gaf ethica Heleen Dupuis vrijdag mee in de Van Randwijklezing, die zij uitsprak in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

Dupuis sprak over de grenzen van de tolerantie, die vaak dichterbij zijn dan vermoed. Zodra mensen worden benadeeld, komen de grenzen in zicht. ,,Als mensen geschaad worden, is tolerantie niet langer op zijn plaats."

Zij pleitte wel voor een 'vrije ruimte' in het 'privédomein'. Seksualiteit en vrijwillig levenseinde noemde Dupuis - bekend voorstander van vrijwillige euthanasie - als voorbeelden. ,,Hier past tolerantie, omdat wij zelf immers niet geschaad worden door de opvattingen en handelingen van anderen. Ik zie de problematiek rond het levenseinde als een vraagstuk van tolerantie."

Quote Als mensen geschaad worden, is tolerantie niet langer op zijn plaats Waar anderen wel worden geschaad, is actie nodig, aldus Dupuis. Zij noemde 'anonieme scheldpartijen' op sociale media als voorbeeld. ,,Wat er op internet nu gebeurt, vind ik buitensporig. Maak in vredesnaam dit misbruik van de vrijheid van meningsuiting tot een thema. Bespreek het, spreek ook je afgrijzen of woede uit. Dat doen wij veel te weinig."

Dat geldt ook voor grote thema's, zoals tirannie in de breedste zin. Daar wordt te weinig uitgesproken stelling tegen genomen, vindt Dupuis. ,,Het is mij te soft, zoals er nu mee wordt omgegaan."

Verzet is geboden, niet zozeer in daden maar in woorden. ,,We moeten niet zwichten, niet zwijgen. Integendeel: we moeten er hardop en langdurig over spreken. Dat gebeurt in mijn ogen veel te weinig. Hier is actie op zijn plaats, verzet van allen, maar dan moet om te beginnen het geweld wel benoemd worden."

,,Ik pleit niet voor verzet in de vorm van geweld, hoewel dat in sommige situaties onontkoombaar kan worden", aldus Dupuis. ,,Geweld gebruiken om geweld te keren: ik vind het de grootste morele paradox. Maar dat het soms niet anders kan, is duidelijk."

,,Maar wat we altijd allen hebben is het woord. Ik zou ook hopen dat in ons parlement hier vrij, fier en moediger dan nu over wordt gesproken. Inderdaad: de tirannie verdrijven vraagt niet direct wapens, het vraagt scherpe en kritische debatten."