Heleen Dupuis: Balkenende is een grote Zeeuw, maar hij heeft zo ongelooflijk veel geld gespendeerd

VLISSINGEN - Heleen Dupuis (1945) verzorgt vrijdag 5 mei de traditionele Van Randwijklezing in Vlissingen. Ze is emeritus hoogleraar medische ethiek en ze zat zestien jaar voor de VVD in de Eerste Kamer. In een interview met de PZC pleit ze voor een terugtredende overheid en vindt ze oud-premier Balkenende het tegenovergestelde van een zuinige Zeeuw.

,,Het verschil tussen bruto- en nettoloon is nergens ter wereld zo groot als in Nederland. Dat betekent dat de overheid heel veel invloed heeft op de betaalcapaciteit van de burger. Natuurlijk doet Den Haag heel veel met de geïnde belastingen. Toch zeg ik: je mag niet zo veel geld weghalen bij de middenklasse. Dat gebeurt nu wel, en dat is immoreel.

In de beginjaren van het huidige millennium heb ik tegen wetten gestemd, waarin gratis schoolboeken werden geregeld en een chronische ziekentoeslag werd ingesteld. Ik was zo boos toen, de voorgestelde wetgeving was echt slecht, want onuitvoerbaar. Bijvoorbeeld: voor de schoolboeken moest een uitvoeringsbureau worden opgericht dat alleen al 50 miljoen euro kostte. Schandalig vond ik dat.

Goed, een paar jaar later zijn de wetten ingetrokken omdat ze inderdaad praktisch onuitvoerbaar bleken. Het was de tijd van Balkenende. Een grote Zeeuw, jazeker. Maar hij heeft zo ongelooflijk veel geld gespendeerd, met hem als premier werden de uitgaven van 250 naar 300 miljard opgeschroefd. Over Zeeuwen gesproken: ik ken ook Koos Schouwenaar, de oud-burgemeester van Middelburg. Hij is een parel van een man in de Eerste Kamer.''