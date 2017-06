Hausse aan foodfestivals lijkt nauwelijks te stuiten

VLISSINGEN - Zeeland is vorig jaar uitgegroeid tot dé foodfestivalprovincie bij uitstek. Nergens in het land waren - afgezet tegen het aantal inwoners - zoveel grootschalige eetevenementen als hier.

Dat blijkt uit de Festival Atlas 2016. De samenstellers telden afgelopen jaar 10 edities in Zeeland, waaronder 8 nieuwe. Dat komt neer op 2,6 festivals per 100.000 inwoners. In Limburg, bijvoorbeeld, zijn dat er 0,8.

Foodfestivals zijn de afgelopen jaren met een enorme opmars bezig. In totaal waren er vorig jaar 153. Doordat sommige festivals meerdere malen per jaar worden gehouden, kwam het totaalaantal edities uit op 260. Het overgrote deel van de festivals is in de periode mei tot en met september.

Ook 1500 muziek- en filmfestivals

De Festival Atlas heeft niet alleen de eetevenementen in kaart gebracht, maar ook de muziek- en filmfestivals. Bij elkaar ging het om ruim 1500 festivals.

Daarvan waren er 39 in Zeeland: 2 filmfestivals (Zeeuws-Vlaanderen en Film by the Sea), 10 foodfestivals en 27 muziekfestivals. De drukste maand was mei met 9 festivals. In de maanden februari, maart en december noteerde de Festival Atlas geen evenementen in Zeeland.

De samenstellers noemen het opvallend hoezeer de festivals over de provincie zijn verspreid. Nergens is dat zo goed verdeeld als in Zeeland. Ook andere provincies waar relatief weinig evenementen zijn, zoals Flevoland en Drenthe, scoren in dat opzicht goed. Elders concentreren de festivals zich vooral in de grote steden, met name Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Utrecht en Groningen.