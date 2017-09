Haevn is perfecte match met Abdijplein

Op een enkele donderslag en wat spetters na was de vrijdagavond rustig. Dan doen de uitgelichte bomen op het Abdijplein sprookjesachtig aan. Haevn versterkte die sfeer met een mooie lichtshow. De zes muzikanten werden vaak van achteren beschenen, zodat alleen hun silhouetten zichtbaar waren. Een rookmachine zorgde voor een nevel die in verschillende kleuren werd belicht. Dat resulteerde in een prachtig podiumbeeld.

Maar het draaide natuurlijk om de muziek. Kleijnen is de oprichter van Haevn, samen met zanger/gitarist Marijn van der Meer. Dat de toetsenist veel filmmuziek heeft gemaakt, was goed te horen aan de liedjes die Haevn uitvoerde. Het is uitstekend verzorgde, sfeervolle popmuziek, met een sleutelrol voor gitarist Tom Veugen, die heerlijke heldere gitaarlijntjes speelde.