Groenlandse walvis opnieuw gespot, nu bij Ierland

CORK (IER) - De Groenlandse walvis die vorige week voor de kust van Zeeland zwom, is maandag hoogstwaarschijnlijk opnieuw waargenomen. Dit keer voor de Ierse zuidkust, meldt de Irish Whale and Dolphin Group (IWDG).

Maandagochtend zagen walvisspotters een zeezoogdier met een dubbele bult in de wateren bij West Cork. Het IWDG zegt dat foto-identificatie het aannemelijk maakt dat het om dezelfde walvis gaat als in Vlissingen en Oostende.

"Om dat goed vast te kunnen stellen moet je een aantal kenmerken vergelijken zoals littekens en de staart", zegt Albert Dijkstra, coördinator bij Eerste Hulp Bij Zeezoogdieren. Foto's daarvan zijn vooralsnog niet gemaakt.

Het IWDG denkt wel dat het om dezelfde walvis gaat. Opvallend genoeg zou het dier daarmee al sinds 2015 zijn waargenomen in de wateren tussen Ierland, Engeland, Nederland en België, schrijft de organisatie in een overzicht:

20 feb 2015: Scilly-eilanden, zuidwesten Engeland

15 mei 2016: Penzance, zuidwesten Engeland

29 mei 2016, Carlingford, Noordoosten Ierland

31 mrt 2017: Oostende België

10 apr 2017: Vlissingen

17 apr 2017: Cork, zuidoosten Ierland

Mocht het om dezelfde walvis gaan, dan lijkt het dier in gezonde toestand. "Hij heeft dan wel een mooi tempo in dat geval en zal dan weinig last hebben van het touw aan zijn staart", zegt Albert Dijkstra.

Maar ook wanneer het een andere Groenlandse walvis betreft, is dat op zichzelf bijzonder. Dijkstra: "Dan is dat opnieuw een zeer uitzonderlijke waarneming. Cork is zuid-Ierland en de walvis komt ook daar niet voor."

De walvis werd op 10 april gespot voor de kust van Vlissingen. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat het dier bij Zeeland werd gesignaleerd. De Groenlandse walvis komt normaal alleen voor in het koude Noordpoolwater. Het dier kan 20 meter lang worden en zo'n 200 jaar oud.

Begin april doken er indrukwekkende dronebeelden op van de Groenlandse walvis bij Middelkerke in België.