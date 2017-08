Groeiend aantal crisisopnames stelt Zeeuwse verpleeghuizen voor problemen

De meeste acute opnames betreffen mensen die na een ziekenhuisopname volgens de huisarts nog niet, of niet meer, naar huis kunnen. Maar ook het wegvallen van mantelzorg is een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van een crisissituatie.

Bij SVRZ bijvoorbeeld, een zorginstelling met verpleeghuizen in heel de provincie, zien ze niet alleen het aantal mensen groeien dat acuut een plaats nodig heeft, ook zorg voor deze mensen wordt steeds zwaarder.

Alles of niets

Het aantal crisissituaties neemt ook toe doordat het tegenwoordig alles of niets is. Of iemand woont of nog thuis of in een verpleeghuis. De tussenvorm, het verzorgingstehuis, is verdwenen. Het lukt thuiszorg niet altijd om mensen 24 uur per dag zorg te bieden wanneer dat nodig is. Opname in een verpleeghuis is dan de enige optie.

SRVZ is niet de enige zorginstelling die het hoofd moet bieden aan het toenemend aantal crisisopnames. Bestuursvoorzitter Jan de Graaf van WVO Zorg (met verpleeghuizen in Vlissingen en Middelburg) denkt dat alle instellingen er mee te maken hebben. Het is onderwerp van overleg tussen de organisaties.

Neem De Schutse in Sint Annaland: ,,Het is een crime om voor iemand in een crisissituatie een plaats te vinden. Is bij ons geen plaats, dan zoeken we in de omgeving. Als iemand geluk heeft vinden we nog een plek op Tholen, maar anders wordt het Bergen op Zoom, Goes, Flakkee of nog verder. Uiteindelijk vinden we altijd wel een plaats voor iemand. Gelukkig is de samenwerking in Zeeland goed'', zegt bestuurder Peter Kok, van de Schutse Zorg Tholen.

Observatie-afdeling

De zorg voor mensen die mensen die acuut in een verpleeghuis terechtkomen verschilt van die van patiënten die op de reguliere wijze naar een instelling zijn verhuisd. Niet altijd is duidelijk wat iemand precies mankeert. SVRZ denkt daarom aan het inrichten van een observatie-afdeling waar kan worden vastgesteld welke zorg iemand behoeft, zegt Angela Bras, stafdirecteur Zorg en Welzijn bij SVRZ.

Zorggroep Ter Weel wil de acute opnames concentreren op locaties in Goes en Krabbendijke, aldus André Lokerse, manager zorg, welzijn en behandeling. Kennis over crisisopnames wordt zo gebundeld. Bovendien verstoort een crisisopname dan ook niet de gang van zaken op de afdeling met permanente bewoners.