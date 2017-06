Greetje Kauffeld op ZeelandJazz: 'Ik wil altijd een verhaal vertellen'

Zangeres Greetje Kauffeld zit zestig jaar in het vak. De basis voor haar internationale carrière werd gelegd in Middelburg, toen ze ging zingen bij de schoolband The Raindrops. ,,Geen idee hoe ik daarin terechtkwam.''

Vrijdag begint ZeelandJazz. Een van de prominentste gasten van het festival, waarvan het eerste deel plaatsvindt in Terneuzen en het tweede in Middelburg, is zangeres Greetje Kauffeld. Ze is de perfecte schakel tussen beide locaties, al is het maar omdat de Zeeuwse saxofonist Jan Menu in haar band speelt en vrijdag ook meedoet bij het openingsconcert in Terneuzen. Volgende week donderdag komt Kauffeld naar Middelburg om haar zestigjarige jubileum als artieste te vieren.

Eigenlijk treedt ze al langer op. In 1957 werd ze soliste bij The Skymasters. Zo begon haar professionele carrière. ,,Ik begon op 1 februari. En een dag later zat ik al in de bus naar Keulen." Nog steeds viert ze triomfen in Duitsland, waar ze ook geruime tijd woonde. Toch stond haar eerste podium niet in Keulen, maar in Middelburg.

Kort na de oorlog kwam Kauffeld, die in 1939 werd geboren in Rotterdam, met haar ouders naar Zeeland. Ze woonde vier jaar in Vlissingen. ,,In 1951 verhuisden we naar Middelburg. We woonden op de Blauwe- dijk, in hotel Sonnevanck, dat door mijn ouders werd uitgebaat. Het was een fantastische tijd. En in Zeeland is het allemaal begonnen."

Raindrops

De negenjarige Greetje Kloet zat aan de radio gekluisterd en zong de hits van die tijd mee. ,,Ik wist toen al dat ik zangeres wilde worden." Op de mulo in Middelburg zette ze haar eerste schreden op een podium. Samen met The Raindrops, een bandje met jongens van de HBS. ,,Ik weet niet meer hoe ik daarin terechtkwam. Ik heb geen idee hoe het contact tot stand kwam." Ze haalden zelfs de landelijke radio. Omroepverenigingen als de KRO en de VARA speurden in de provincie naar amateurmusici van wie ze radio-opnamen maakten. ,,En je had destijds Mignon, de jongerenomroep van de AVRO", herinnert Kauffeld zich. ,,Daarvoor maakten we zelf opnamen en stuurden die op naar Hilversum. En dan hoopte je dat ze werden uitgezonden. Dat gebeurde. Een paar jaar geleden kreeg ik weer contact met Mar Kunst, het enige nog levende lid van The Raindrops. Hij had nog een cassette van ons uit die tijd. Hij zette de muziek voor me over op een schijfje. Fantastisch om terug te horen.''

Kauffeld kwam niet uit een muzikaal gezin en kreeg in Zeeland ook geen muziekles. ,,Dat was in die tijd zo anders dan nu. Alles wat ik heb geleerd, leerde ik in de praktijk. Pas later ging ik op zangles. Eigenlijk was dat meer stemtraining. Dat doe ik nog steeds elke dag: 's morgens een halfuurtje bij de piano."

Telefoondienst

Op haar vijftiende verhuisde Kauffeld weer naar Rotterdam. ,,Ik was toen nog geen zangeres, maar ik had geen zin meer om naar school te gaan. Ik dacht: 'Ik zoek wel een baantje, ik word toch zangeres'. Een jaartje werkte ik bij een telefoondienst. Toen verschenen in de krant advertenties van The Skymasters: ze zochten een zangeres. Mensen attendeerden me erop, dus ging ik op auditie. Ik moest naar Hilversum voor een proefopname en werd meteen aangenomen. In die tijd hadden alle omroepen hun eigen orkesten. The Skymasters en The Ramblers waren het populairst. Twee keer per week kwamen we op de radio. Maar we gingen ook regelmatig op tournee naar het buitenland, vooral naar Duitsland."

In 1961 kwam Kauffeld voor Nederland uit op het Eurovisie Songfestival, met het liedje Wat een dag. Ze had toen al succes in Duitsland. ,,Dat kwam door het Festival de la Calzone in Venetië, waaraan ik deelnam. Ik was er met onder anderen Mieke Telkamp, Johnny Jordaan en Willy Alberti. We traden op in een mooie, grote zaal aan het San Marcoplan en wonnen de Gouden Gondel. Een Duitse producent die daar rondliep, vroeg me opnamen te maken in Stuttgart. Zo begon het Duitse avontuur en dat is nooit meer opgehouden. Ik heb er zelfs een jaar of acht gewoond."

Schlagers

Haar repertoire beperkte zich nooit tot jazz. Met name in Duitsland zong ze ook schlagers. ,,Ik heb zo verschrikkelijk veel soorten dingen gedaan. Het label jazz is veel te beperkt. Ik word geïnspireerd door een heleboel soorten muziek. Improvisatie vind ik ook niet het belangrijkste. Ik kan bijvoorbeeld niet scatten. Bij veel jonge zangeressen zie je nu dat je er niet bijhoort als je niet scat. Het is heel mooi als je dat goed kunt, maar bij mij gaat het altijd om het verhaal dat ik wil vertellen. Daar kies ik mijn liedjes op uit. Er is een mooi verhaal over de saxofonist Stan Getz. Als hij een liedje speelde, wilde hij altijd ook de tekst kennen. In zijn muziek wilde hij dus ook dat verhaal vertellen. Dat vind ik wel frappant."

Voorlopig denkt Kauffeld nog niet aan stoppen. ,,Zolang mijn stem goed blijft, ga ik door. Als ik er niet meer mee kan uitdrukken wat ik wil, dan stop ik. Niet eerder. Zingen en optreden horen bij mijn leven. Het is fantastisch om op het toneel te staan en te merken dat je een zaal meekrijgt. Dan krijg je vleugels."