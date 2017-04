Gratis attracties zijn de leukste

Frank Leenhouts geselecteerd voor Portretprijs

15:14 SLUIS - Wie wordt de nieuwe Rembrandt? Met die vraag heeft stichting De Nederlandse Portretprijs (DNP) kunstenaars opgeroepen hun mooiste portret in te sturen. De uit Sluis afkomstige en in Amsterdam en Waterlandkerkje werkzame Frank Leenhouts (1955) is één van de genomineerden.