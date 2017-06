Golfles voor mensen met hersenletsel

stelling Pakje nog niet bezorgd? Klaag bij de winkel

17:53 VLISSINGEN - Bij de Consumentenbond komen veel klachten binnen over pakketbezorging. Het meest over PostNL, maar dat is met 500.000 bezorgde pakjes per dag dan ook veruit de grootste pakketbezorger van het land. De grootste ergernissen? Niet ontvangen of verkeerd bezorgde pakjes en het ‘doodlopen’ van track-en trace-codes.