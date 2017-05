Goese brandweer blust het beste

VVD-prijs voor Middelburgs raadslid

16:29 MIDDELBURG - Premier Mark Rutte heeft zaterdag het Middelburgse VVD-raadslid Wilfried Boonman in het zonnetje gezet. Op het partijcongres in Arnhem kreeg hij de V-factor, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een lokaal VVD-netwerk dat een voorbeeld is voor de hele VVD.