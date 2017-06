GGD Zeeland begint proef met gratis SOA-thuistest

Per 1 juni kunnen jongeren via de website van de GGD Zeeland een aanvraag doen voor een thuistest. Daarna kunnen ze de test afhalen op verschillende plaatsen in de provincie. Nu bij de GGD in Goes en een apotheek in Vlissingen en Zierikzee. In juni komen er twee afhaallocaties in Zeeuws-Vlaanderen bij.