Gerlach Cerfontaine gaat Zeeland helpen met Thermphos-dossier

20 jaar cel in hoger beroep voor moord op wegwerker IJzendijke

14:47 DEN BOSCH - Twintig jaar cel voor moord op wegwerker Muzekka Bozkurt op 25 september 2013 in IJzendijke. Voor zowel vader Hamza D. als voor zoon Hasan. Hoewel het gerechtshof in Den Bosch in tegenstelling tot de rechtbank in Middelburg geen schutter kon aanwijzen, legde het wel hogere straffen op. In Middelburg kregen de twee anderhalf jaar geleden vijftien en negentien jaar cel.