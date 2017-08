Gentse actiegroep tegen fusie met Zeeuwse havens: 'Financiële strop'

Ze hebben zich verenigd in Gent Wake Up!, die wordt aangevoerd door Olivier Vogels, een officier in de Belgische marine. Volgens de burgerbeweging zegt in twee maanden tijd 1500 sympathisanten (vooral via Facebook) te hebben vergaard.

De groep is niet tegen samenwerking tussen beide havenbedrijven. In de praktijk bestaat die namelijk al, zowel nautisch als op commercieel gebied. Dat beide havenbedrijven willen fuseren, snappen ze ook nog. Strategisch, commercieel en bedrijfsmatig zijn er voordelen te behalen.

Een fusiehaven wordt in op- en overslag de zevende en wat betreft toegevoegde waarde de derde haven van Noordwest-Europa. Uit een onderzoek van McKinsey, dat voor Gent en ZSP is uitgevoerd, is een fusie economisch interessant: een groei tot wel 15 procent haalbaar.

Zeeland Seaports heeft schuld van half miljard

Gent Wake Up! waarschuwt het havenbedrijf en de gemeente (grootaandeelhouder) niettemin voor de aanstaande bruid. Waar de Vlaamse haven schuldenvrij is, heeft Zeeland Seaports een half miljard schuld. Een kwart van de omzet gaat op aan rentelasten. Ook is het eigen vermogen van Gent (338 miljoen euro) stukken hoger dan van de Zeeuwse partner (134 miljoen, jaarrekening 2016).

Daarnaast is er de sanering van de failliete fosforfabriek Thermphos in het havengebied bij Vlissingen, die in totaal tussen de 126 en 170 miljoen euro gaat kosten. Een last die de draagkracht van het havenbedrijf en de provincie, als toezichthouder en grootste aandeelhouder van ZSP, te boven gaat. Ze willen dat het Rijk bijspringt. Dat heeft voormalig PvdA-leider Diederik Samsom als bemiddelaar naar Zeeland gestuurd.

Inwoners niet betrokken

Gent Wake Up! wil in elk geval niet dat een deel van die rekening op het bord van Havenbedrijf Gent komt. Dat is vooralsnog ook niet de bedoeling. Er moet een financieel waterdichte oplossing komen voor de sanering van Thermphos. Zolang die er niet is, dreigen Provinciale Staten de fusie te blokkeren.