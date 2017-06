Gent en Zeeland Seaports zien fusie zitten, Thermphos is bottleneck

In november kondigden beide havens aan een fusie te willen verkennen. Die verkenning is nu klaar. De uitkomsten zijn overhandigd aan de aandeelhouders van beide havenbedrijven. Er is vastgesteld dat een gelijkwaardige fusie mogelijk is (twee keer 50 procent) en dat er oplossingen voorhanden zijn voor alle fusievraagstukken (strategie, governance, juridisch en fiscaal).