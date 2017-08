Genieten maar: we krijgen een lekkere nazomerdag

Huwelijk is het populairst in Reimerswaal, in Veere relatief vaak partnerschap

8:04 VLISSINGEN - Van alle Zeeuwse gemeenten is vorig jaar relatief het hoogste aantal geregistreerde partnerschappen afgesloten in de gemeente Veere. Meer dan een kwart van de in 2016 afgesloten verbintenissen was een geregistreerd partnerschap.