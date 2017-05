Gelukkigste Zeeuwen wonen op Schouwen-Duiveland

De cijfers komen uit de Atlas voor de Gemeenten 2017, die donderdag is gepresenteerd. Daar is ingezoomd op de vijftig grootste gemeenten van Nederland. Daar zit geen Zeeuwse gemeente bij. Maar de gegevens komen uit onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gehouden in heel Nederland. In totaal zijn 200.000 mensen ondervraagd. Op een kaart is het geluksgevoel per gemeente aangegeven.

Na Schouwen-Duiveland tellen Borssele en Tholen de meeste gelukkige inwoners, allebei 90 procent. Goes, Hulst, Kapelle, Noord-Beveland en Veere staan op 89 procent, Terneuzen op 88 procent en Middelburg, Vlissingen en Reimerswaal op 87 procent. Dat is ook het landelijke gemiddelde. Landelijk gezien scoort Zeeland dus goed op de geluksmeter. Alleen Sluis zit onder het gemiddelde.

In dorpen zijn mensen over het algemeen gelukkiger dan in steden. Van de vijftig grootste gemeenten van Nederland blijkt Ede de gelukkigste, maar de score is daar 89 procent, hetzelfde dus of minder dan veel Zeeuwse gemeenten. De Zeeuwse steden scoren daar net onder. De atlas geeft geen verklaring waarom een landelijke gemeente als Sluis relatief laag scoort.

Gelukkige gemeenten zijn over het algemeen gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen, aldus de Atlas. Ongelukkige gemeenten hebben over het algemeen relatief veel inwoners die arbeidsongeschikt of werkloos zijn en/of een migratieachtergrond hebben.