Geld voor pontje Sluiskil, mits er een goed plan komt

Het veer Sluiskil wordt sinds eind 2011 door een stichting geëxploiteerd. Daarvoor gebeurde dat door Rijkswaterstaat. De rijksdienst moest bezuinigen en wilde de pont opdoeken. Een aantal Sluiskillenaren verenigde zich en kreeg Rijkswaterstaat zover de pont over te dragen met een bruidsschat van 335.000 euro.

Tot de opening van de Sluiskiltunnel in 2015 dacht de stichting het uit te kunnen zingen. Dankzij de inzet van vrijwillige schippers, zuinig beleid en hulp van bedrijven is het gelukt twee jaar langer te varen. Zonder nieuw geld dreigt het doek deze zomer echt te vallen. De stichting kwam begin dit jaar in actie.

Behouden

Een grote meerderheid van Provinciale Staten wil het pontje behouden. ,,Het is belangrijk voor kinderen die dagelijks naar school fietsen'', motiveerde PvdA-Statenlid Ralph van Hertum. De sociaal-democraten namen samen met de PVV het voortouw om een motie in te dienen om geld bij te leggen.

Aanvankelijk zag gedeputeerde Harry van der Maas dat niet zitten. Het is geen openbaar vervoer en dus geen taak van de provincie. ,,We hebben weinig geld en moeten goed nadenken hoe we dat schaarse geld inzetten.''

Rendabel

Maar omdat er zo'n grote meerderheid in de Staten steun wil geven aan het pontje, is Van der Maas bereid om toch een duit in het zakje te doen. Hij wil maximaal twee jaar lang 15.000 euro per jaar bijpassen. Maar dan moet er wel een goed uitgewerkt businessplan liggen, vindt Van der Maas. Daarin moet onder andere staan hoe de stichting het pontje rendabel wil exploiteren. ,,Ik dacht dat alleen de zon altijd gratis opkomt. Maar het blijkt dat ook het pontje gratis vaart'', gaf Van der Maas alvast een hint aan de stichting.