Geld voor beschermde diersoorten

Pien uit Hulst (12) naast het podium tijdens nationale voor­lees­kam­pi­oen­schap­pen

17 mei HULST - De twaalfjarige Pien Fermont uit Hulst is er niet in geslaagd Nederlands kampioen voorlezen te worden. De Brabantse Eva Koning uit Prinsenbeek won de finale in de schouwburg van Amstelveen.