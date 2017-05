Geen straf voor coffeeshophouder Aarden

Coffeeshophouder Gerard Aarden wordt niet langer vervolgd voor het op voorraad hebben van 94,58 kilo softdrugs en 21.982 voorgedraaide joints. Het Openbaar Ministerie staakt de vervolging tegen de Vlissinger omdat de zaak te oud is, aldus Martine Pilaar. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde drie jaar geleden nog dat de rechtszaak tegen Aarden over moest worden gedaan door de Middelburgse rechtbank. Maar daar is het nooit van gekomen.

Zowel Aarden als zijn Middelburgse advocaat Martijn van der Want laten zich niet uit over deze zaak. De coffeeshophouder met zaken in Goes en Vlissingen verwijst voor commentaar naar zijn raadsman. Deze meldt vervolgens dat hij er niets over kan zeggen.

Een medewerker van Aarden werd in september 2009 door de Goese politie aangehouden in de buurt van de Vlasmarkt. In een tas had hij bijna 500 gram aan voorverpakte softdrugs bij zich. Tijdens zijn verhoor vertelde hij dat die drugs bestemd waren voor de coffeeshop aan de Grote Markt in Goes. Hij had ze zojuist gekocht van een leverancier in de Goudenmuilstraat. De politie ging vervolgens op onderzoek uit en trof in dat bewuste pand een voorraad aan van 94,58 kilo hennep en 21.982 voorgedraaide joints.

Het duurde meerdere jaren voor Aarden voor de rechtbank moest verschijnen. In diezelfde tijd diende ook de rechtszaak tegen de Terneuzense coffeeshop Checkpoint en eigenaar Meddie Willemsen. Omdat er veel parallellen zaten tussen beide rechtszaken kreeg de Terneuzense voorrang. Na een veroordeling door de rechtbank in Middelburg bepaalde het Haagse gerechtshof in mei 2012 dat het OM ten onrechte Checkpoint had vervolgd. Hoewel het OM met succes in cassatie ging, luidde die beslissing van het Haagse hof een kentering in in de uitspraken tegen coffeeshops. Daar profiteerde Aarden ook van. Juni 2012 besliste de Middelburgse rechtbank dat het OM kon weten dat een grote coffeeshopeigenaar werkt met voorraden. Ook in deze zaak besliste de rechterlijke macht dat het OM ten onrechte over was gegaan tot vervolging.

Het OM ging in hoger beroep en in april 2014 oordeelden de raadsheren in Den Bosch dat de zaak over moest worden gedaan door de Middelburgse rechtbank. Zij volgden daarmee uitspraken van de Hoge Raad in de Checkpoint-zaak dat het OM in bijna alle situaties tot vervolging mag overgaan.

De raadslieden van Aarden lieten direct weten dat ze de burgemeesters van Goes en Vlissingen, leidinggevenden bij de politie en de verantwoordelijke officier van justitie als getuigen wilden horen. Eerder hadden ze dat ook in de verschillende rechtszaken tegen Checkpoint gedaan. Dat leidde destijds tot spanningen binnen bestuurlijk Zeeland omdat er niet altijd met evenveel tact werd verklaard. En zeker niet toen die getuigenverklaringen ook nog eens uitlekten.