Geen compensatie voor verhuizing Vlissingse opleidingen

MIDDELBURG - Er is geen reden Vlissingen te compenseren voor technische opleidingen die in het kader van het provinciale onderwijsplan Campus Zeeland verhuizen naar Middelburg. Dat antwoordt het dagelijks provinciebestuur op vragen van de Statenfractie van de SP.

De partij vraagt zich af of Campus Zeeland niet vooral een Middelburgs feestje wordt. Er verhuizen technische opleidingen van de HZ University of Applied Sciences van Vlissingen naar Middelburg. Daar komt ook een Joint Research Centre, een technisch laboratorium voor onderwijsinstellingen en bedrijven uit Zeeland en daarbuiten. Vorige maand stak het Rijk 7 miljoen euro in dat laboratorium, dat uiteindelijk moet leiden tot een bèta college in Zeeland.

Volgens de SP verdwijnen daardoor 1100 studenten uit Vlissingen. De partij wil weten of daar iets tegenover staat en waarom het laboratorium zo nodig in Middelburg moet komen, terwijl het technisch beroepsonderwijs vanouds in Vlissingen is geconcentreerd.

Volgens het provinciebestuur is Campus Zeeland, waarvan het bèta college een prominent onderdeel is, een gezamenlijke ambitie van de Zeeuwse ondernemers, het onderwijs en de overheden. De provincie ziet geen reden de nadelen die de SP ziet bij een van die overheden - namelijk de gemeente Vlissingen - te compenseren.

De HZ heeft zelf besloten een deel van haar onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten in Middelburg aan te bieden als onderdeel van een gezamenlijk laboratorium voor wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs, aldus de provincie. Daardoor wordt een bèta college mogelijk. Middelburg is daarvoor de logische plek, omdat daar al het University College Roosevelt is, de enige andere onderwijsinstelling in Zeeland voor een bachelor op universitair niveau.

Niet alle technische opleidingen verhuizen trouwens uit Vlissingen, stelt het provinciebestuur. De opleiding Maritiem en Logistiek blijft daar. En het bèta college komt weliswaar in Middelburg, maar volgens Gedeputeerde Staten heeft het vertakkingen in de hele provincie, bijvoorbeeld naar het NIOZ in Yerseke en het Maintenance Value Park in Terneuzen.