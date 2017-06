Geboortefotografie is hip: 'puurder dan dit wordt het niet'

Ze begon in 2011 als eerste geboortefotograaf van Nederland. De laatste tijd heeft Fermont er flink wat vakgenoten bij gekregen: steeds meer aanstaande vaders en moeders laten de geboorte van hun baby fotograferen.

Volledig scherm © Marry Fermont

Op de verloskamers van het ADRZ in Goes is de laatste tijd regelmatig een geboortefotograaf te vinden. Het aantal ouders dat een fotoreportage laat maken, is de laatste jaren sterk toegenomen, laat een woordvoerder weten. In het ziekenhuis mogen de fotografen zelfs in de operatiekamer aanwezig zijn bij een keizersnede.

Fermont: ,,Mensen zeggen wel eens: ‘waarom zou je foto’s willen van een moment waarop je er zo slecht bij ligt?’ Maar het is zó mooi! Het gaat over liefde, over oerkracht. Puurder dan dit wordt het niet.”

Volledig scherm Nathalie en Wilco van Belzen uit Arnemuiden lieten in juli vorig jaar de geboorte van hun zoontje Jax fotograferen door Marry Fermont. © Marry Fermont

De afgelopen zes jaar legde Fermont 121 bevallingen vast, in en rondom Zeeland. ,,Een bruiloft is een opgezet plan, maar een bevalling is niet geregisseerd. Dat vind ik er mooi aan. Als ik middenin de nacht moet opstaan voor een bevalling, kost me dat wel moeite, maar zodra ik er ben, is het fantastisch. Ik ga na afloop huppelend naar huis. Als fotograaf lift je mee op de adrenaline van de ouders. Daar kan ik een paar dagen op teren. Dat is zo heerlijk!”

Fermont wil een verhaal vertellen met haar reportages. ,,Een bevalling beleef je in een roes. Ik wil dat de ouders door middel van de foto’s alles kunnen reconstrueren. Als vrouw beleef je de bevalling bijvoorbeeld heel anders dan als toeschouwer.”

Nathalie en Wilco van Belzen uit Arnemuiden lieten in juli vorig jaar de geboorte van hun zoontje Jax fotograferen door Marry Fermont. ,,Ik vind het mooi dat het natuurlijke proces van de bevalling in beeld gebracht wordt”, zegt Nathalie. ,,Je krijgt zelf niet alles mee. Daarom zijn de foto’s een mooie herinnering voor later.” Haar man had aanvankelijk wat twijfels. ,,Ik dacht: moet je zo’n intiem moment nou vast laten leggen? En: heb je dan geen last van zo’n fotograaf? Maar Nathalie wilde het heel graag. En achteraf gezien ben ik er erg blij mee. De geboorte van een kind is één van de meest bijzondere gebeurtenissen in je leven. We hadden zelf nooit zulke mooie foto’s kunnen maken.”