Gat thermphos kost 83 miljoen

Dat is het advies van PvdA-kopstuk Diederik Samsom. Hij heeft op verzoek van het kabinet onderzoek gedaan naar de sanering van de failliete fosforfabriek Thermphos in Vlissingen. ,,Het is tijd dat de partijen elkaar niet meer te bekvechten. Het moet nu gebeuren, aldus Samsom.

Het kabinet besloot voor de vakantie een onafhankelijk onderzoek in te stellen, omdat de sanering van Thermphos complex is en veel geld kost. Op initiatief van demissionair-minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) is Samsom voor die klus gevraagd. Hij heeft de situatie rondom de sanering van het terrein in Vlissingen-Oost in kaart gebracht. Hij heeft onderzoekt gedaan naar zowel de sanering zelf, de financiën ervan en heeft gekeken hoe de sanering solide kan worden aangepakt. Op basis van de aanbevelingen bekijkt het kabinet of de sanering goed gebeurt en of de kosten redelijk zijn verdeeld. Samsom zei tegen de PZC het een moeilijke klus te vinden. ,,Want technisch, financieel en bestuurlijk is het een gordiaanse knoop geworden.''