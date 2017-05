Fruitteler Kapelle: 'Wat ons is overkomen is een groot, groot drama!'

KAPELLE - Fruitteler De Jonge in Kapelle bedankt alle mensen die het gezin hebben geholpen en gesteund na de brand die eind maart het bedrijf verwoestte. In een brief in de Scheldepost wordt emotioneel beschreven welke impact de brand had op het gezin.

Een vlammenzee legde op 23 maart het volledige bedrijf in as. Alleen het woonhuis van de familie overleefde de brand. Op het bedrijf waren zestien buitenlandse werknemers aanwezig, maar niemand raakte gewond. De bewoners van 46 huizen in de buurt werden geëvacueerd. De brand is volgens de verzekeraar veroorzaakt door menselijk handelen.

"23 maart 2017 zal voor eeuwig als een nachtmerrie in onze gedachten gegrift staan. Wat ons is overkomen is een groot, groot drama! Je ziet voor je ogen alles letterlijk in vlammen op gaan; het begint met een paar kisten dan meer kisten, vervolgens de schuren, je bezittingen, je bedrijf, je zin in je leven, je gedachten je plannen, je mensen, kortom… bijna alles."

"Onze buitenlandse werknemers waren ook heel erg van slag en een aantal waren al hun spullen kwijt en ook een aantal hun paspoort. Daar zijn gelijk een aantal zaken voor geregeld en gelukkig konden ze allemaal binnen een week terug naar hun land van herkomst."

"We beseffen ook heel goed dat het voor Kapelle en vooral voor de buurt maar ook voor alle mensen die zich er in gestort hebben om ons te helpen, een heel traumatisch gebeuren moet zijn geweest. Hier zijn geen winnaars alleen verliezers."

"Ook zijn wij in het bijzonder zeer verrast en ontroerd door de vele blijken van meeleven van uit mensen uit de buurt, allerlei meelevende mensen, bedrijven,vrienden, kennissen, familie,.. in welke vorm dan ook; tranen, armen om schouders, live woorden, vele vele kaarten, bloemen, tekeningen van kinderen, een jongetje met zelfgebakken koekjes, dekens en boodschappen in onze eerste nood, enzovoort kortom hartverwarmend."

"Op dit moment komt er heel veel op ons af en tijd om te verwerken is er nauwelijks. Het moment van zo een grote brand is niet te bevatten maar wat er daarna komt ook absoluut niet. Gaat dan echt alles in vlammen op? Het antwoord is, ...in ieder geval wel veel. je ziet het verleden in vlammen op gaan. Je ziet het heden in vlammen. Maar je toekomst die hoeft niet in vlammen op te gaan. Daar gaan we voor vechten."

Quote Maar je toekomst die hoeft niet in vlammen op te gaan. Daar gaan we voor vechten. Familie De Jonge van KG Fruit

"We weten nog niet hoe alles verder gaat lopen, maar we hopen wel dat er in de toekomst een moment gaat komen dat we elkaar weer kunnen ontmoeten op een uitzichtvollere manier op een bedrijf die het verleden wel meedraagt maar de toekomst absoluut niet in vlammen op laat gaan!"