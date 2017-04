Frisse zaak met een aardige dis

recensieHet terras van Markt Zes in Domburg is de ideale plek om toeristen te spotten. Terwijl je een vorkje prikt, trekt de vakantiekaravaan uit het Roergebied voorbij.

Het kwik loopt deze zondag op tot 20 graden. In de vinnige voorjaarszon voelt dat als een vakantie op Tenerife. Het is dan ook een drukte van jewelste in de toeristische hotspot Domburg. De oosterburen hebben vakantie en trekken in het centrum, bij gebrek aan een rondweg, in colonne dwars door de smalle straatjes. Het is een levendig schouwspel, al zit je op de terrasjes wel in de uitlaatgassen van de Duitse sjoemeldiesels. Gezond is anders.

Het is vechten om een tafeltje op het grote terras van Markt Zes, dat als één van de weinige aan de Domburgse corridor baadt in de zon. We drentelen heen en weer en slaan toe als een Duits paar opstaat. Binnen zijn de tafels grotendeels leeg. Markt Zes was lange tijd een etablissement met de uitstraling van een bruine kroeg. Vorig jaar stapten Mark en Kerstin de Looff erin. Een ervaren horecastel. Hij dreef voorheen Mondriaan (dat nu De Visbar heet) en het strandpaviljoen Oase.

Het paar heeft Markt Zes pas opnieuw ingericht. Het resultaat is een mix van retro en industrieel design. Het oranje plafond telt vele losse ‘peertjes’, de wanden zijn wit, de stoelen en banken met groene stof bekleed. Rond de stamtafel staan witte kuipjes, de vloer is van licht hout. Boven de bar hangen stalen rekken waarin het glaswerk hangt. Al met al een frisse, eigentijdse zaak. In de keuken van Markt Zes staan twee nieuwe koks. We willen hun kookkunsten wel eens ervaren. Eten doen we echter op het terras.

Nou, kunnen de koks er wat van? Ze, of wellicht is het de bediening, stellen ons geduld op de proef. Na de bestelling turven we 156 passerende Duitse nummerborden eer de voorgerechten verschijnen. In de zon is dat overigens geen straf. Wel dat ons tafeltje niet is schoongemaakt. Zo landt het bord met salade van geitenkaas zonder blikken of blozen op een klodder tweedehands mayonaise die nog aan het tafelblad plakt. De salade is een hele berg, met onder meer rucola, eikenblad, hazelnoten, granaatappel, wortel en honing.

Volledig scherm Bovenop liggen drie kort gebakken schijven geitenkaas. De serveerster zet er een houten mandje met lekker brood en roomboter bij. Eigenlijk kun je niet misschieten met zo’n salade. De geitenkaas is ook buitengewoon smakelijk.

Vork

De vissoep valt daarop wat tegen. Het begint al met het bestek. Twee messen en twee vorken. Ik vraag de serveerster of ik de soep moet ‘opvorken’. Ad rem reageert ze: ,,De lamsoren krijg je er wel uit met een vork, maar ik ga een lepel halen.’’ Heerlijk, die terrashumor. De soep is minder lollig. De bouillon gaat nog (beetje flauw), maar de enige vis die erin drijft, is een stukje op de huid gebakken kabeljauw.

Volledig scherm Boven de bar hangt het glaswerk in stalen rekken. © Lex De Meester Kennelijk van de bakplaat, want de huid is iets verbrand, waardoor de soep een toets krijgt van verkoolde huid. We raden de koks aan eens bij Mineral in Sluis vissoep te proeven. Die is excellent.

Hoe zit het met de hoofdgerechten? Na een uur wachten meldt de serveerster zich. ‘Wilt u nog koffie na?’ Uhh, we zijn in blijde afwachting van onze hoofdgerechten… Nou, dat gaat ze meteen doorgeven aan de keuken! We begrijpen dat het druk is, maar hoe vriendelijk en spontaan het personeel van Markt Zes ook is, de service maakt een chaotische indruk. We krijgen in een paar uur tijd vier verschillende medewerkers aan tafel. Dat lijkt ons niet bevorderlijk voor de communicatie.

Het wordt onderwijl frisjes. We peuzelen onze zeebaarsfilet en kabeljauw binnen op. Twee mooi gedresseerde borden, met knapperige lamsoren en smaakvolle kubussen van ei, wortel en knolselderij. De kabeljauw is goed gegaard, al zit aan de kreeftenbéarnaise een rooksmaakje dat mijn tafeldame minder bevalt. Mijn met rozemarijn gevulde zeebaars is grotendeels sappig. De randjes zijn wat droog. De botersaus maakt het machtig, maar gelukkig kunnen we de vis verfrissen met een schijf citroen. Oordeel: twee aardige gerechten.