Fraudezaak Goes: Ambtenaar sluist kwart miljoen naar privérekening

GOES - Een ambtenaar die zich bezighield met schuldhulpverlening bij de gemeente Goes en later bij GR de Bevelanden, heeft tussen 2010 en 2015 een bedrag van 261.821 euro verduisterd.

De medewerker, die volgens de gemeente als 'ervaren en betrokken' bekend stond, wist door diens taken en bevoegdheden grote bedragen naar een privérekening te sluizen. Uit onderzoek blijkt dat het grootste bedrag afkomstig is van de gemeente Goes: 136.776 euro. Ook zestien mensen die inde schuldhulpverlening zaten werden in totaal voor een bedrag van 14.718 euro gedupeerd. Van diverse schuldeisers wist de frauderende ambtenaar in totaal 110.325 euro achterover te drukken. Volgens de gemeente Goes en GR de Bevelanden zijn alle financieel benadeelden zijn op de hoogte van de fraude en schadeloos gesteld.

Onwetendheid

,,Het is schrijnend dat ook misbruik is gemaakt van de kwetsbaarheid, afhankelijkheid en vaak ook onwetendheid van schuldenaren. GR de Bevelanden en de gemeente Goes betreuren daarom enorm wat heeft plaatsgevonden", meldt het persbericht.

De fraudezaak kwam november 2015 aan het licht. Een bank uitte toen het vermoeden dat de medewerker geld overmaakte naar de eigen privérekening. Volgens de bank waren de betalingen ongebruikelijk omdat openstaande schulden van de medewerker door anderen werden betaald.

Non-actief

Na de melding is de ambtenaar meteen op non-actief gesteld. Dat werd destijds ook naar buiten gebracht. Op basis van het frauderapport is de medewerker inmiddels ontslagen. De recherche heeft het onderzoek overgedragen aan het Openbaar Ministerie. De verdachte moet waarschijnlijk dit najaar voor de rechtbank verschijnen.