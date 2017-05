Fraudezaak Goes: Ambtenaar ging zeer geraffineerd te werk

GOES - De ambtenaar die in vijf jaar tijd voor een kwart miljoen euro heeft gefraudeerd bij de gemeente Goes, ging zeer geraffineerd te werk. Dat blijkt uit het onderzoek na de ontdekking van frauduleuze praktijken op de afdeling schuldhulpverlening.

,,Drie cent van Sabewa, 15 cent van Delta, een factuur van Wehkamp van 11,86 euro, een rekening van Zuidwest-Lease van 86,31 en zo kan ik nog wel even doorgaan", zegt burgemeester René Verhulst, bladerend door het dossier. ,,Het gaat echt om duizenden en duizenden postjes."

De 261.000 euro die de ambtenaar tussen 2010 en 2015 verduisterde, sluisde ze op verschillende manier en met kleine bedragen tegelijk naar haar eigen rekening of naar haar eigen schuldeisers. ,,Zo bracht ze bijvoorbeeld acceptgiro's van zichzelf in bij dossiers van cliënten in de schuldhulpverlening", legt Verhulst uit.

Volgens hem waren er wel zestig tot zeventig manieren waarop de ambtenaar geld verduisterde. ,,Als iemand een beroep deed op de bijzondere bijstand voor bijvoorbeeld de aanschaf van een koelkast, ging dat geld naar haar eigen rekening. En van de rekening van de gemeente Goes werd de koelkast betaald, zodat cliënten zelf geen onraad roken."

Trucjes

Ook paste ze andere trucjes uit. Zo bemiddelde ze tussen schuldenaren en schuldeisers over gedeeltelijke kwijtschelding van bepaalde schulden. Verhulst: ,,Een schuld van 2000 euro werd dan bijvoorbeeld teruggebracht naar 1000 euro door bijvoorbeeld een bedrijf, terwijl de cliënt 1200 euro betaalde."

Quote Van het geld zijn geen villa's in Brazilië of Ferrari's gekocht. Dat is op Burgemeester René Verhulst

De schade die de gemeente Goes lijdt, is nog een stuk hoger dan de 261.000 euro die de vrouw in totaal in haar zak stak. ,,De schuldeisers betalen wij alsnog, dat bedrag telt dus dubbel voor ons." In totaal heeft de gemeente vier ton uitgetrokken om de zaak af te wikkelen. Verhulst acht de kans klein dat er nog geld terugkomt. ,,Van het geld zijn geen villa's in Brazilië of Ferrari's gekocht. Dat is op."

Enorme dreun

Voor de zestien Goese cliënten die de vrouw misbruikte voor haar frauduleuze handelingen, vindt Verhulst het nog wel het ergst. ,,Zij hebben in vertrouwen alles met deze medewerker gedeeld." Ook voor de directe collega's is de ontdekking 'een enorme dreun' geweest, zegt de burgemeester.

Verhulst ging de vrouw alleen te werk en zijn er geen andere verdachten. ,,Zij had het werk dat zij deed voor haar cliënten helemaal afgeschermd. Dat werd uitgelegd als betrokkenheid, maar nu weten we wel anders." Om zulke praktijken in de toekomst te voorkomen, kijken nu altijd 'vier ogen' naar dossiers, zegt Verhulst.

De vrouw, die overigens niet in Goes woont, werkte sinds 2003 bij de gemeente. ,,In december 2015 heeft ze na een eerste onderzoek door Hoffmann bedrijfsrecherche bekend." Volgens Verhulst kwam ze met 'warrig, persoonlijk verhaal' om haar daden te verklaren. ,,Daar zal ze zich verder bij de rechter over moeten verantwoorden."