Foutloos examen met een pilletje

POLLVLISSINGEN - Marc, een twintigjarige student procestechniek uit Zeeland, is een paar weken geleden glansrijk geslaagd voor zijn examen. ,,Foutloos. Ik had één pil op van 200 mg Modafinil”, zegt de mbo’er.

Een jaar of twee geleden slikte Marc (omwille van zijn privacy een gefingeerde naam) voor het eerst een pil om beter te leren. ,,In het begin gemiddeld één à twee keer per maand”, schat hij. Thuis ligt er een voorraadje. Voor het geval hij - zoals wel vaker gebeurt - te laat begonnen is met leren. ,,Modafinil vergroot mijn leervermogen, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik minder zou bereiken zonder. Het helpt me gewoon om te doen wat ik moet doen. Vaak als ik eindelijk mijn boeken open doe, ben ik snel afgeleid. Dit werkt tegen uitstelgedrag en ik kan helderder denken. Ideaal. ‘Wow, keurige focus vandaag’, denk ik dan. Maar je moet wel realistisch zijn. Zo’n pil kan niet alles goedmaken. Je moet er wel echt voor gaan zitten en leren.” Een andere gebruiker schat dat het misschien één punt scheelt.

Enquete poll Een pilletje in de examentijd moet kunnen Eens

Oneens Een pilletje in de examentijd moet kunnen Eens (33%)

Oneens (67%)

Ritalin

Van bijwerkingen heeft Marc met Modafinil geen last. ,,Eerder heb ik Ritalin gehad. Daar kreeg ik hartkloppingen van, ik kon niet goed slapen, ik had geen honger meer. Die bijwerkingen gaven me het idee dat het erg slecht is voor je gezondheid”, zegt Marc.

Uit een peiling onder 400 hbo- en universitaire studenten bleek dat een op de vier studenten adhd-medicijnen zoals Ritalin of Concerta slikt om beter te kunnen studeren.

Of iemand bijwerkingen ervaart, verschilt nogal per persoon. Marc probeerde het eerst met Ritalin, maar switchte naar Modafinil vanwege hartkloppingen, gebrek aan eetlust en moeite om in te slapen. Een achttienjarige student marketing en communicatie reageert weer heel anders: ,,Je gaat echt als een trein met Ritalin.” Gisteren heeft hij er ook een geslikt. ,,Bij leerwerk doe ik het minder vaak. Maar een verslag typen, opdrachten maken, daarbij ga ik met een pil op super effectief te werk. Je wilt die shit gewoon áf krijgen.”

Drugskoffer