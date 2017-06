Fotograaf Jaap Wolterbeek Terug van Weggeweest

GroenLinks bezorgd over bomenkap in Zeeland

15:41 VLISSINGEN De Statenfractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de bomenkap in Zeeland. Volgens de partij zien burgers en deskundigen dat de afgelopen jaren steeds meer bomen gekapt zijn. De Zeeuws Statenfractie wil weten of het college van Gedeputeerde Staten (GS) de toenemende zorg onder burgers en deskundigen hierover herkent.