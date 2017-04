Forse schade voor fruittelers door nachtvorst

Volgens Van 't Westeinde, die ook bestuurder is bij land- en tuinbouworganisatie ZLTO en fruittelersorganisatie NFO, komen er schademeldingen uit de hele provincie. Alleen telers die over voorzieningen beschikken zoals beregening, warmtekanonnen en windmachines, hebben de nacht doorstaan. ,,Maar zeker 80 procent heeft die voorzieningen niet."

Kosten

De vorstschade betekent een forse kostenpost, al valt van de omvang nog weinig te zeggen. ,,De schade is in elk geval behoorlijk, maar of die in de miljoenen loopt, is nog even afwachten." Vooral van de peren en de laatbloeiers onder de appels kan een deel mogelijk nog worden gered.