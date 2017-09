Forse impuls voor duurzame energie in Zeeland

VLISSINGEN - Het Rijk heeft dit jaar al 250 miljoen euro gestoken in de ontwikkeling van duurzame energie in Zeeland. Het geld is verdeeld over een recordaantal van 147 projecten. In heel 2016 ging het om 59 projecten.

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2020 14 procent van de Nederlandse energievoorziening duurzaam moet zijn. In 2023 moet dat aandeel zijn opgelopen tot 16 procent. Volgens het CBS werd in 2016 slechts 5,9 procent van het energieverbruik door hernieuwbare bronnen opgewekt.

Om duurzame energie te stimuleren ondersteunt het ministerie van Economische Zaken initiatieven waarbij energie wordt opgewekt uit bijvoorbeeld zon, wind, water of biomassa. Daarvoor bestaat sinds 2008 de Stimuleringsregeling Duurzame Energie.

Landelijk kregen in de eerste helft van dit jaar 4530 projecten subsidie. Dat is twee keer zoveel als in de tweede helft van 2016. In totaal droeg het ministerie dit jaar tot nu toe 5,8 miljard euro bij.

Forsere groei

In Zeeland is de groei nog forser, met 147 gehonoreerde projecten in de eerste helft van dit jaar. In het tweede halfjaar van 2016 was er nog sprake van 43 initiatieven.

Voor Zeeland ging het in de eerste zes maanden van 2017 om een bedrag van bijna 251 miljoen euro. Een groot deel daarvan gaat naar grootschalige initiatieven, zoals een biogasproject bij Rilland (104 miljoen euro), een biomassacentrale bij Sluiskil (24 miljoen) en zonneparken bij Tholen, Rilland en Vlissingen-Oost.

De explosieve groei van het aantal projecten is vooral te danken aan relatief kleinschalige initiatieven op het gebied van zonne-energie. De subsidiebedragen beginnen bij ruim 13.000 euro en lopen in veel gevallen in de tonnen. Twaalf Zeeuwse projecten ontvangen een bijdrage van meer dan een miljoen euro van het ministerie.

Calvijn College

Dat kleinere zonne-energieprojecten in trek zijn, komt doordat de technologie steeds goedkoper wordt. In tientallen gevallen gaat het om particuliere initiatieven, maar ook bijvoorbeeld scholen investeren in schone energie. Zo honoreerde het ministerie tijdens de voorjaarsronde vijf projecten van het Calvijn College, goed voor een subsidiebedrag van in totaal ruim 1,5 miljoen euro.

Als alle 147 Zeeuwse projecten worden gerealiseerd, zorgt dat bij elkaar voor een extra vermogen van ruim 110 megawatt aan duurzame energie. Zonne-energie draagt daar 83 megawatt aan bij.

Reimerswaal

De meeste projecten zijn te vinden in de gemeente Goes: 24, gevolgd door Reimerswaal (21) en Borsele (17). Het meeste subsidiegeld belandt in de gemeente Reimerswaal: 134 miljoen euro, gevolgd door Terneuzen (31 miljoen) en Borsele (30 miljoen). In de gemeente Veere gebeurt het minst: 4 projecten, samen goed voor een bijdrage van een kleine miljoen euro.