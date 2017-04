Fors minder woningen verkocht in Zeeuws-Vlaanderen

VLISSINGEN - In Zeeuws-Vlaanderen zijn in het eerste kwartaal fors minder woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden. Boven de Westerschelde ziet de woningmarkt er een heel stuk florissanter uit.

Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM. In de eerste drie maanden van dit jaar werden in Zeeuws-Vlaanderen 120 huizen verkocht. Dat is 18 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2016. Een huis kost in Zeeuws-Vlaanderen gemiddeld 182.000 euro, een daling van 2,7 procent ten opzichte van een jaar terug.

Hoe anders is de situatie boven de Westerschelde. Daar zijn in januari, februari en maart 518 woningen van eigenaar gewisseld. Een stijging van maar liefst 28 procent. Gemiddeld kost een huis er 216.000 euro, een stijging van 5,3 procent in vergelijking tot de eerste drie maanden vaan het vorig jaar.

Vraagprijs

In Zeeuws-Vlaanderen stonden woningen 128 dagen te koop, tegen 112 in de rest van Zeeland. Veruit de meeste woningen worden voor de vraagprijs of minder verkocht. Slechts 1,4 procent van de huiseigenaren in Zeeuws-Vlaanderen ving meer geld, tegen 3,9 procent in de rest van Zeeland.