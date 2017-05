Flinke files op A58 richting Bergen op Zoom

video Zo'n jackpot gooit je hele leven overhoop

17:07 VLISSINGEN - Wie heeft hem gewonnen, de Lotto Jackpot van 25.400.000 (!) euro? De prijs is zaterdag 27 mei gevallen op een lot uit een Zeeuwse Primera-vestiging. Dat is in ieder geval zeker. Op Facebook komt de geruchtenmachine al op stoom en worden mensen getagd als 'gelukkige winnaar'.