Film by the Sea vertoont omstreden documentaire Jesse

Na de filmvertoning wordt het debat dat op dat moment in Carré in Amsterdam, live uitgezonden. Ook in Carré is maandag de veelbesproken documentaire te zien.

Film by the Sea directeur Leo Hannewijk verklaart in een persbericht: ,,Het hele land is in rep en roer over de documentaire Jesse. Iedereen heeft er een mening over, maar bijna niemand heeft hem nog gezien. Daarom nodige we iedereen uit om hem bij Film by the Sea te komen bekijken, het debat te volgen en aan de hand daarvan een mening te vormen.''