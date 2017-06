Film by the Sea komt ook naar Middelburg

VLISSINGEN - Film by the Sea gaat samenwerken met Cinema Middelburg. Het filmhuis wordt een locatie voor het educatieprogramma. Leerlingen uit het Middelburgse basisonderwijs kunnen zo het festival bezoeken.

Het aantal scholieren dat naar het festival gaat, is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Voor de meeste scholen was het vervoer naar CineCity te duur om zelf te betalen. De gemeente Veere heeft nu aangeboden het vervoer voor haar scholen voor haar rekening te nemen.

Ook de gemeente Middelburg is met een oplossing gekomen. Dankzij een bijdrage van het comité 800 jaar Middelburg kunnen scholieren het educatieprogramma in Cinema Middelburg (gevestigd in de Kloveniersdoelen) volgen.

Film by the Sea serveert dinsdag 6 juni in CCXL in Vlissingen een voorproefje van de komende editie van het festival. Tijdens de inmiddels traditionele Amuse maakt voorzitter Adriaan van Dis bekend wie nog meer zitting nemen in de vakjury. Ook wordt het affiche van het festival onthuld, dit jaar gemaakt door de Vlissingse kunstenaar Bob Pingen.

De Amuse begint om 19.30 uur. Rond 20.00 uur start het filmprogramma met de vertoning van de Britse film Viceroy's House. Deze werd op het filmfestival van Berlijn in competitie vertoond en draait vanaf juli in de Nederlandse bioscopen.

De film kent een sterbezetting met Michael Gambon en Gillian Anderson en is geregisseerd door Gurinder Chadha. Zij is onder meer bekend van Bend it like Beckham, in 2002 de openingsfilm van Film by the Sea.

Viceroy’s House speelt zich af in 1947, als de Britse heerschappij in India bijna ten einde is. Koningin Victoria’s achterkleinzoon, Lord Mountbatten, verhuist voor een periode van zes maanden met zijn echtgenote en dochter naar New Delhi. Als laatste onderkoning is het zijn taak de overgang naar onafhankelijkheid van het land te overzien.

Al snel breekt geweld uit tussen de hindoes, moslims en sikhs. Dat heeft zijn weerslag op de levens van de vijfhonderd personeelsleden in het paleis van de onderkoning. De liefde tussen de jonge hindoe-bediende Jeet en Aalia, een moslimvrouw die in het paleis werkt, wordt op de proef gesteld.