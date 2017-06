File op de A58 richting Vlissingen

Hollandse Nieuwe valt goed in de smaak: 'Lekker vettig'

15:25 VLISSINGEN - Meneer Groen was blij verrast toen Jannie Schroevers donderdagochtend plots in klederdracht met een schaal Hollandse Nieuwe voor zijn neus stond. Hij is één van de bewoners van verpleeghuis Weyevliet die werd verwend met gratis haring van viswinkel Visamy.