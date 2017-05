File dreigt voor Kreekraksluizen

DEN HAAG - Code rood dreigt voor de binnenvaart in Zeeland. De Krammersluizen bij Rilland zijn op relatief korte termijn te klein. Gebeurt er niets, dan moeten binnenvaartschepen in het slechtste geval meer dan anderhalf uur wachten. Daar komt bij dat de bruggen nabij de sluizen te laag zijn voor de steeds hogere containerschepen.

Eens in de vier jaar maakt het Rijk een uitgebreide analyse van de ontwikkelingen op vaar-, spoor- en autowegen in het hele land. Het aanpakken van knelpunten kost veel tijd en geld. Door ze ruim op tijd in kaart te brengen, kan de overheid prioriteiten stellen en geld reserveren.

Zeeland kent de komende decennia naar verwachting nauwelijks problemen op auto- en spoorwegen, blijkt uit de verschillende analyses. Maar op de vaarwegen ontstaan naar verwachting wel knelpunten. Voor de binnenvaart zijn er twee routes van Rotterdam naar België (Antwerpen en Gent): een oostelijke via de Kreekraksluizen bij Rilland en een westelijke via de sluis bij Hansweert (kanaal door Zuid-Beveland).

Oostelijke route

De crux zit hem in de oostelijke route. Want het vervoer over de Schelde-Rijnverbinding (via de Kreekraksluizen) naar Antwerpen groeit naar verwachting sterker dan via de west-route naar Terneuzen, Gent en Vlissingen. Dit hangt samen met waar schepen moeten zijn en wat ze vervoeren. Als de Kreekraksluizen niet worden vergroot, dreigen lange files te ontstaan. Hoe lang schepen moeten wachten, is afhankelijk van de economische groei. Ook andere ontwikkelingen zijn van invloed, zoals schaalvergroting, prijs voor uitstoot van CO2, dieselprijs en de omschakeling naar zon- en windenergie (minder vervoer van brandstoffen).

Bij een hoge economische groei (circa 2 procent per jaar) moeten schepen in 2030 al 38 minuten wachten. Dat is 8 minuten meer dan de gehanteerde norm van een half uur (in 2014 was de wachttijd nog 20 minuten). De wachttijd loopt op tot 52 minuten in 2040 en tot zelfs 93 minuten in 2050. Pakt de economische groei lager uit (circa 1 procent per jaar) dan hoeven schepen pas vanaf 2050 langer dan een half uur wachten. Al waarschuwen de onderzoekers voor allerlei onzekerheden, waardoor ook bij een lagere groei problemen kunnen ontstaan.

Te laag

Daar komt bij dat de hefdeuren en de nabijgelegen spoorbrug en de bruggen waarover de A58 en de oude Rijksweg (N289) liggen, te laag zijn voor schepen met vier lagen containers. Dat type wordt steeds meer gebruikt.

Een alternatief is uitwijken via Hansweert. Deze route zal populairder worden, waardoor beweegbare bruggen over het kanaal Zuid-Beveland vaker open zullen moeten. Toch is die weg niet voor alle schepen een ommetje waard. Afhankelijk van waar ze moeten zijn, moeten ze flink omvaren en meer sluizen passeren.

Kanaal

De analyse over de vaarwegen stipt nog een ander punt aan. Als de nieuwe sluis bij Terneuzen klaar is 'zijn de afmetingen van het kanaal Gent-Terneuzen een aandachtspunt door mogelijk verdere schaalvergroting'. Vrij vertaald: als schepen groter worden, moet het kanaal misschien worden verbreed. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de capaciteit van de Westerschelde en het kanaal.