Feestje van Di-Rect smaakte naar meer

MIDDELBURG - Het is zaterdagavond kwart over negen als bijna drieduizend mensen op het Abdijplein in Middelburg een straaljager horen naderen. Tenminste, dat lijkt zo. Maar dan gaan de podiumlichten aan en daar staat de Haagse vijfmansband Di-Rect, versterkt met drie blazers, die losbarst met het liedje 'Invincible'.

,,Bedankt dat jullie gekomen zijn", zegt gitarist Spike in zijn onvervalste Haagse tongval. ,,We gaan er een feestje van maken."

En die belofte wordt ingelost. Al bij het tweede liedje 'This is who we are' begint het publiek mee te zingen. Zonder tijd te verliezen wordt overgeschakeld naar 'You know who I am', dat door de blazers een flink soulsausje meekrijgt. En hoppa, zonder pauze wordt 'Rockstar' ingezet. Dat liedje steunt op een keiharde beat. Het wordt superstrak gespeeld. Di-Rect heeft zijn visitekaartje afgegeven.

Naarmate het concert vordert, sluipt er steeds meer soul in de spierballenrock. Di-Rect heeft twee duidelijke hoofdrolspelers. Zanger Marcel Veenendaal is de blikvanger. In zijn strakke broek snelt hij als een wervelwind over het podium, zet vaak een hoge funky stem op en is soms bewust vrouwelijk in zijn bewegingen. En Spike is de baas. Tijdens het Middelburgse concert is hij voor zijn doen rustig. Af en toe neemt hij het woord. Hij vertelt dat de band vijf jaar eerder al eens op het Abdijplein heeft gestaan. Tijdens 'My heart is open' dirigeert hij het publiek dat gewillig meezingt en meeklapt.

Bij 'Ricochet' neemt Veenendaal dat stokje over. ,,Lieve mensen, mag ik één wijsvinger in de lucht zien?'' Het funky rockliedje is een hoogtepunt dat met een ovatie wordt beloond, waarna een prachtige ballad volgt van een album dat nog in de maak is.

Finale

Binnen de kortste keren is het tijd voor de finale, want de band is maar voor een uur geboekt, wat een beetje jammer is voor een concert waarmee het Zeeland Nazomerfestival wordt afgesloten. ,,Over vijf jaar zijn we er weer", kondigt Spike aan, die ook nog kwijt wil dat hij een heerlijke mosselmaaltijd heeft genuttigd. Na het prijsnummer 'Young ones', waarin de blazerssectie zo op dreef is dat duidelijk wordt dat ze zich tijdens de eerdere nummers iets te veel hebben ingehouden, volgt nog een laatste liedje van alleen Spike en Veenendaal, zittend op de rand van het podium, nagenoeg onversterkt.