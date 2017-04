Familiedrama Dishoek: Servische man schoot vrouw dood en daarna zichzelf

Rond de jaarwisseling kreeg de politie opnieuw een melding over huiselijk geweld. De man werd toen gearresteerd en kreeg op 5 april, vorige week dus, zijn straf te horen: een gebiedsverbod en verplichte agressiereguleringstherapie. De vrouw had aangegeven te willen scheiden.

Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg zei vorige week nog dat het drama niet was te voorkomen. "Verschillende instanties hebben hulp aangeboden aan het gezin. Maar het besluit ligt uiteindelijk bij het echtpaar of ze daaraan willen meewerken", zegt hij. Zo werd er bijvoorbeeld tijdelijk onderdak op een ander adres voorbereid voor de vrouw, die later besloot dat niet meer te willen. ,,Dat is haar eigen keuze."

De vader en moeder werden donderdagochtend dood gevonden in de bossen bij Dishoek. Het was meteen duidelijk dat er geweld was gebruikt. Direct na de vondst ging de politie naar het ouderlijk huis aan de Tamariskenlaan in Middelburg en werden de kinderen, van wie drie meerderjarige (18, 22 en 23) en twee minderjarige (13 en 3), in veiligheid gebracht.