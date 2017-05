Expositie duikfoto's in 'Oorlogsaquarium' Westkapelle

,,Duiken bij Westkapelle is verrassend en heel divers. Flinke getijden, stroomversnellingen. De ene dag duik je in erwtensoep, zo weinig zicht heb je. Als je dan een dag later weer gaat, met dezelfde condities zoals wind en stroming, heb je wel goed zicht. Maar zo helder als bijvoorbeeld bij Dishoek is het hier niet. Het idee voor deze expositie kwam eigenlijk toen het Polderhuis een groot anker dat Rijkswaterstaat wilde bergen, binnen wilde exposeren. Ik ben met ze gaan praten en heb ze aan de hand van mijn database laten zien wat er hier allemaal te zien is. Ze raakten enthousiast en zo ontstond het 'Oorlogsaquarium'. Want dat is het in feite.'' Glimlachend: ,,En nee, het anker ligt niet binnen.''