Expositie, boek en cd na de zelfdoding van een dochter

Zo staat het in het boekje, dat zondag tijdens de opening van de expositie in de Domkerk van Utrecht wordt gepresenteerd: 'Deze tentoonstelling is er om Mattia, Julia Mattia. Haar naam betekent 'Jeugdig, Geschenk van God'. Zij stierf op 1 oktober 2015 door zelfdoding na een intens leven van begaafdheid, liefde en ziekte. De stemmen die haar tergden sloegen toe op een moment in haar leven dat zij krachtig leek. Zij was net 26 jaar oud. Haar dood, de zelfdoding van een kind, of van een naaste, doet het eigen bestaan op zijn grondvesten wankelen.'