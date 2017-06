Evides: Ga bewust om met kraanwater

Gelukkig in Zierikzee, maar de heimwee knaagt

8:34 ZIERIKZEE - Het Humanity House in Den Haag stuurt vandaag, op Wereldvluchtelingendag, acht verhalen de wereld in van mensen die vertellen hoe is om je land te moeten ontvluchten. Een van hen is Yvonne Cunningham uit Zierikzee.