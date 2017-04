‘Even lekker de school op z’n kop zetten’

De avond ervoor hebben examenleerlingen de school al veranderd in een ‘crime scene’. Youp de Groote, voorzitter van de laatste-schooldag-commissie, glundert bij het vooruitzicht van de examenstunt. ,,Ik hoop op heel veel balende gezichtjes. We gaan de school even lekker op z’n kop zetten.”

Indiase sferen

Op bijna alle middelbare scholen vinden vrijdag stunts en feesten plaats. Zo is het Reynaertcollege in Hulst helemaal in Indiase sferen gehuld. Bij het Zeldenrust-Steelant College in Terneuzen is zelfs een heus festival georganiseerd met lokale bands. Scholieren hebben geld ingezameld door bijvoorbeeld wafels en tosti’s te verkopen in de kantine. Leerlingen van het Goese Lyceum in Goes staat een verrassing in de aula te wachten.