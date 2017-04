'Er is leven na de Cito-toets'

GOES - Een super-spannende week voor enkele duizenden Zeeuwse kinderen in groep acht. Zij maken deze dagen hun eindtoets die hun taal-, reken- en topografische kennis meet. Voor scholen is het ook spannend, want de uitslagen laten straks zien of zij hun leerlingen het juiste advies hebben gegeven voor het voortgezet onderwijs.

Het maken van een eindtoets is verplicht, ook al weten kinderen naar welke school voor voortgezet onderwijs ze gaan. Scholen kunnen kiezen voor de Centrale Eindtoets van de overheid of een andere goedgekeurde eindtoets, zoals IEP.

Openbare basisschool De Zuidwesthoek in Goes – onderdeel van Nobego-scholen – neemt deze week de Cito-toets af. ,,Wij hebben Cito gekozen. Niet alleen omdat we dat al jaren doen, maar ook omdat de tussentijdse toetsen vanaf groep 1 ook van Cito zijn’’, legt directeur Frans Reijerse van De Zuidwesthoek uit. ,,Al die toetsen sluiten naadloos op elkaar én op het leerling-volgsysteem aan.’’

Zo’n eindtoets is een waardevol instrument, vindt Reijerse. ,,Ik ben altijd benieuwd hoe leerlingen het gedaan hebben. Natuurlijk hebben we een inschatting. Maar we willen weten of die klopt. Tegen de kinderen zeg ik altijd: ‘jongens en meisjes, er is leven na de Cito. Je leven of je toekomst hangt er niet van af’.''

Het belangrijkste is dat de school een goed advies geeft, zegt Reijerse. ,,Aan de hand van de uitslag kunnen we zien waar we boven en onder het landelijk gemiddelde zitten. Scoren we ergens minder, bekijk ik samen met de leerkrachten waar dat aan ligt en waar het beter kan.''