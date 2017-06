En weer dreigt een tegenvaller rond Thermphos: kan 10 miljoen euro kosten

Floortje Dessing en Peter Slager in jury Film by the Sea

20:00 VLISSINGEN - Tijdens de traditionele Amuse, dinsdagavond in Vlissingen, is het affiche van Film by the Sea 2017 onthuld. De poster, in de stijl van de jaren 70, is gemaakt door de Vlissingse fotograaf, kunstenaar en filmmaker Bob Pingen. De afgebeelde personen zijn het Zeeuwse model Sanne de Regt (Miss Nederland in 2004) en haar partner, acteur Christophe Haddad.