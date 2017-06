Elke muskusrat is er een te veel

MIDDELBURG - Het aantal muskusratten in Zeeland moet verder omlaag. Vorig jaar werden 3117 exemplaren gevangen, blijkt uit de jaarrapportage. Het streven is dat dat er maximaal rond de 2000 zijn.

Waterschap Scheldestromen bestrijdt muskusratten omdat de dieren oevers en dijken ondergraven, maar ook bijvoorbeeld wegen en spoorwegtracés. Bovendien kunnen ze schade toebrengen aan gewassen.

Het bestrijden van muskusratten is arbeidsintensief. Vorig jaar waren veertien medewerkers en drie inhuurkrachten in totaal 16.590 uur buiten aan het werk. Zij inspecteren waterlopen en zetten klemmen of fuiken als ze sporen van muskusratten zien.

Onbedoeld gedood

Het uiteindelijke doel is het aantal vangsten zo laag mogelijk te krijgen. Dat geeft aan dat de situatie onder controle is. Bovendien hoeven dan minder klemmen en fuiken worden geplaatst, zodat er minder kans is dat andere dieren onbedoeld worden gevangen en gedood.

Landelijk is het streven om op termijn uit te komen op 0,15 vangsten per kilometer. Het Zeeuwse waterschap probeert in eerste instantie onder de 0,20 te komen. Vorig jaar kwam het uit op 0,22 vangsten per kilometer.

Bruine rat en woelrat

De problemen doen zich vooral voor in het westen van Zeeuws-Vlaanderen. De belangrijkste haarden zaten vorig jaar rond Aardenburg en in wat mindere mate in de omgeving van IJzendijke. Boven de Westerschelde wordt de landelijke richtlijn van 0,15 vangsten per kilometer al gehaald.

Het waterschap wil de komende jaren de personele inzet overeind houden om de situatie verder onder controle te houden en te krijgen en te zorgen voor zo min mogelijk bijvangst. Afgelopen jaar werden, naast de muskusratten, 316 dode dieren aangetroffen. Het ging vooral om de bruine rat (189 exemplaren) en de woelrat (40).

Beverratten

De aanleg van natuurvriendelijke oevers en natuurgebieden maakt het werk van de muskusrattenbestrijders er niet gemakkelijker op. Die oevers verbeteren de leefomstandigheden van de ratten en bovendien zijn de dieren door de brede rietkragen moeilijker te ontdekken en te bestrijden. Dat legt extra druk op de inzet van medewerkers.