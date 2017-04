Elke 6 minuten iemand geflitst in Zeeland, 17.000 euro aan boetes per dag

Het explosieve stijging van het aantal boetes voor minieme snelheidsovertredingen zorgt voor veel ergernis. Grote boosdoeners: de nieuwe, digitale snelheidscamera's die de afgelopen jaren zijn geïnstalleerd. Die zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week, onverbiddelijk, ook al rijd je - na snelheidscorrectie - maar één kilometer per uur te hard.

Zeeland telt twaalf van dergelijke camera's: drie op Schouwen-Duiveland, drie rond Goes, drie op Walcheren, twee op Tholen en één in Zeeuws-Vlaanderen. Vorig jaar zorgden ze ervoor dat in totaal 95.737 bestuurders de pineut waren. In 2015 bleken dat er nog 66.311, al waren toen nog niet alle palen het hele jaar actief.

Flitskampioen

Provinciaal flitskampioen is, net als in 2015, de paal langs de N253, tussen Oostburg en Draaibrug. Die betrapte afgelopen jaar 24.909 bestuurders op het negeren van de maximumsnelheid, ofwel 68 per dag. Dat is wel iets minder dan het jaar ervoor, toen 27.520 boosdoeners werden geteld.

Zeven van de twaalf Zeeuwse flitspalen - die sinds de digitalisering overigens niet meer letterlijk flitsen - staan bij kruispunten en registreren ook mensen die door rood rijden. Dat aantal, nog geen 3000 van de bijna 96.000 boetes, valt in het niet bij het aantal snelheidsovertreders.

Door rood rijden kostte vorig jaar 230 euro. Snelheidsovertredingen leidden tot een boete van gemiddeld 58 euro. Dat betekent dat de Zeeuwse palen in 2016 gezamenlijk 6,1 miljoen euro opleverden, bijna 17.000 euro per dag. De trajectcontrole in de Westerscheldetunnel - de andere permanente controle in de provincie - zorgde voor nog eens 1,1 miljoen euro.